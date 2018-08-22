MHP Lideri Bahçeli'den ağır sözler!

Devlet Bahçeli, Yunanistan Danıştay'ın verdiği FETÖ'cülere iltica hakkına ilişkin olarak "Yunanistan bir 9 Eylül’ü hatırlar hale gelmemeli" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Bahçeli, bayram tebriklerinin ardından yaptığı açıklamada rahip Brunson nedeniyle ilişkilerin gerildiği ABD'ye "Mesele papaz meselesi değil" sözleriyle tepki gösterdi. Yunanistan'ın darbecilere iltica hakkı tanımasını da eleştiren Bahçeli, 9 Eylül'ü hatırlattı.

''ABD BİR PAPAZIN ETRAFINDA DÖNÜYOR''

ABD bir papazın etrafında dönüyor. Türkiye'yi ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor. Bütün bunları göz önüne alınca bazı konular üzerinde durmak gerekiyor. Bunlardan biri FETÖ, ikincisi PKK, üçüncüsü ise IŞİD. Türkiye'ye musallat olmuş bu terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin himayesi altında. Bir papaz uğruna müttefiklik ilişkilerini gözaardı edecek Trump'ın kafasında ne vardır? Bu bir papaz meselesi değildir. ABD darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve Türkiye'nin yargılamasından kaçırılmaya çalışılan 200'e yakın vatan haini vardır.

YUNANİSTAN'A GÖNDERME

(FETÖ'cülere iltica hakkı tanınması) Yunanistan'a yakışmayan bir tavır. Yunanistan'ın bu davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim.

Kaynak: Ajanslar