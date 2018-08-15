MHP lideri Bahçeli'den ABD ve Trump'a tepki!

MHP lideri Bahçeli, "Müttfeki olmanın kavrayıcı bir adabı, kuvvetli bir anlamı vardır ve olmalıdır. Hiçbir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir." dedi.

Bahçeli, "Türkiye bir yandan ekonomik afetin içine çekilmek istenirken diğer yandan da doğal afetlerle de boğuşmaktadır. (Karadeniz'deki sel felaketi) Sel ve yangın felaketleri hepimizi derinden üzmüştür.

Müttfeki olmanın kavrayıcı bir adabı, kuvvetli bir anlamı vardır ve olmalıdır. Hiçbir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir.

Türkiye-ABD arasında kurulan stratejik nitelikli ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır.

Türkiye her zaman sabırlı, sağduyulu ve sorumlu davranmıştır."

ABD VE TRUMP'A ELEŞTİRİ

ABD yönetimi ve Başkanı Trump'a eleştirilerini sıralayan Bahçeli, "Trump müttefiklik hukukunu yok saymış, iki ülke arasındaki tarihi diyalogları twitter kanalıyla dinamitlemeye çalışmıştır." dedi.

Bahçeli, "Döviz fiyatlarındaki yükselişin hiç bir ekonomik temeli yoktur." dedi.

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