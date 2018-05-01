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01 Mayıs 2018 12:57 | Son Güncelleme: 01 Mayıs 2018 13:01

MHP grubu toplanıyor

MHP grubu yarın saat 12'de toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak.

MHP grubu toplanıyor

detaylar geliyor...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: MHPCumhurbaşkanlığı


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