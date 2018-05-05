MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ittifak açıklaması

MHP lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır" açıklamasını yaptı.

MHP lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır" açıklamasını yaptı.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir.Hafta içi FETÖ’nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar