MHP 27. dönem milletvekili adayları 2018

MHP 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılındaki seçimler öncesi merak ediliyor. MHP 27. dönem milletvekili adayları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

24 Haziran'da yapılacak 27. dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin öncesinde partiler adaylarını belirlemek için yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. MHP 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılının haziran ayında gerçekleşecek seçim öncesinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı organizasyona göre 2019 yılında yapılması gereken seçim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teklifiyle gündeme gelmişti. Hükümetinde aldığı kararla seçimin 24 Haziran tarihinde yapılmasına karar verildi. MHP komisyonunun verdiği bilgiye göre bin 815 adaydan 89'u FETÖ bağlantısı, dolandırıcılık ve kadına şiddet suçlarından ötürü listeye alınmadığı belirtildi.

MHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'daki seçim için belirleyeceği adaylar için çalışmalarına devam ediyor. MHP'ye aday adaylığı için bin 815 kişi başvurmuştu. Komisyonun yaptığı araştırma neticesinde bin 815 kişiden 89 kişi listeye alınmadı. Listeler belli olunca sizlerle paylaşacağız.

89 KİŞİ LİSTEYE ALINMADI

Partiler bir yandan seçim çalışmalarını yürütürken diğer yandan da 24 Haziran seçimleri için 27.dönem milletvekili aday listelerini hazırlamak için harıl harıl çalışıyor. Son dakika gelen bilgilere göre MHP 27. Dönem milletvekili aday listesini tamamladı. Komisyonca tamamlanan bin 815 adaydan 89'unun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerden listeye alınmadığı öğrenildi.

ADAY ADAYLARI İNCE ELEYİP SIK DOKUNDU

Milletvekili aday listesini hazırlama konusunda erken davranan parti MHP oldu. MHP, partiye başvuran aday adaylarını her yönüyle incelemeye aldı. 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde FETÖ üyeleri, yasa dışı eylemlerde bulunanlar, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olanların yer almaması için adaylar inceleme altına alındı. Bu kapsamda MHP aday belirleme konusunda ince eleyip sıkı dokudu.

Partide özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşıldı. Referanslar tek tek telefonla arandı, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi istendi. Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

BAHÇELİ BİZZAT ADAY ADAYLARINA TAHKİKAT YAPTIRDI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarıyla ilgili bizzat tahkikat yaptırdığı öğrenildi.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" açıklanmıştı.

Kaynak: AjansHaber