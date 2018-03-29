MGK'dan 3 Hedef: Sincar Kandil Menbiç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK’dan terör yuvaları Menbiç, Sincar ve Kandil’e yönelik net mesajlar çıktı. Teröristlerin Menbiç’ten bir an önce çıkarılması, aksi halde Türkiye’nin inisiyatif kullanacağı vurgulandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 4 saat 20 dakika süren toplantının ardınan yayımlanan bildiride Menbiç, Kandil ve Sincar'daki terör yuvalarının temizlenmesine yönelik kararlılık vurgulanırken, "PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY" gibi terör örgütleri için ilk kez "proje terör örgütü" ifadesi kullanıldı. Böylelikle terör örgütlerinin, "temsilcisi olduğunu iddia ettikleri kesimlere zarardan başka bir şey getirmeyen; perde arkasındaki bazı odakların çıkarlarına hizmet etmekten başka bir şey yapmayan, esasen varlık nedenlerini de bu projeye borçlu oldukları" belirtildi. MGK'nın ardından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİ: PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, milli güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurtiçinde olduğu gibi, yurtdışında da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Türkiye'nin yurtdışı operasyonları karşısında, aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.

MENBİÇ ARINDIRILSIN: Zeytin Dalı Harekâtı neticesinde, terör örgütlerinin zulmünden kurtarılan Suriyelilerin harekâta gönülden destek vermesinin üzerinde önemle durulmuştur. Türkiye'de misafir edilen yüz binlerce Suriyelinin geri döndüklerinde güven içinde yaşayabilmeleri için gereken tedbirler değerlendirilmiştir. İşgal ettiği diğer yerlerde olduğu gibi Afrin'de de, çocukları silahlandıran, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, etnik temizlik dâhil her türlü insanlık suçunu işleyen bölücü terör örgütünün, DEAŞ ile işbirliği içinde olduğunun uluslararası kamuoyuna bir kez daha hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir.

BİZZAT ENGELLERİZ: Fırat'ın doğusunda yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık vurgulanmıştır. Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak'ın çeşitli yerlerinde de yerleşen terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle Irak tarafından önlenmesinin beklendiği, aksi halde Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir.



YUNANİSTAN'A UYARI: Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış; bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır.

Gündem 29 Mart 2018 09:13 "DÜNYA BİR ARAYA GELSE BİZİ YIKAMAZLAR"Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında, MGK bildirisindeki "Proje Terör Örgütleri" ifadesi hakkında konuştu.

Kaynak: Ajanslar