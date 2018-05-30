MGK sonrası yazılı açıklama geldi: Seçimler için alınan tedbirler görüşüldü!

Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 15 dakika sürmüştü. Yazılı açıklama ise şimdi geldi!

Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 15 dakika sürmüştü. Yazılı açıklama ise şimdi geldi!

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamadan başlıklar şu şekilde:

SEÇİMLERİN GÜVENLİ ORTAMDA GERÇEKLEŞMESİ İÇİN TEDBİRLER

Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunuldu.

EGE VE DOĞU AKDENİZ UYARISI

Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımızın kullanılmasında tereddüt edilmeyecektir.

TERÖRE AÇIK VEYA GİZLİ DESTEK VEREN ÜLKELERE MESAJ

Üstün başarıyla sağlanan terörle mücadele operasyonları devam edecektir.

Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin, uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Filistin'de iki devletli çözümü ve barış zeminini tahrip eden girişimler kınanmıştır. Türkiye, Filistin'in haklı davasına destek olmayı sürdürecektir.

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Kaynak: Ajanslar