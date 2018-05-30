Son Dakika!
30 Mayıs 2018 19:41 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2018 20:23

MGK sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Külliye'deki toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

MGK sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü!

Toplantı ardından beklenen açıklama yapıldı:

MGK sonrası yazılı açıklama geldi: Seçimler için alınan tedbirler görüşüldü!Gündem30 Mayıs 2018 20:10MGK sonrası yazılı açıklama geldi: Seçimler için alınan tedbirler görüşüldü!Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 15 dakika sürmüştü. Yazılı açıklama ise şimdi geldi!

 


Kaynak: Gündem

Etiketler: MGK


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