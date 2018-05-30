MGK sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Külliye'deki toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü!
Toplantı ardından beklenen açıklama yapıldı:
Gündem30 Mayıs 2018 20:10MGK sonrası yazılı açıklama geldi: Seçimler için alınan tedbirler görüşüldü!Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 15 dakika sürmüştü. Yazılı açıklama ise şimdi geldi!
Kaynak: Gündem