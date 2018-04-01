Mezgit tarihinin en yüksek fiyatını gördü

Trabzon Balık Hali'nde mezatta satılan iri mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını gördü.

Son üç gündür mezatta kilosu 50-80 TL arasında değişen fiyatlarla satılan iri mezgit, bu fiyatıyla neredeyse kalkan balığını yakaladı.

Az sayıda gelen ve en pahalı balık olarak bilinen kalkan balığı ise 80-110 TL arasında alıcı buluyor.

Sabah saatlerinde Balık Hali'ne gelen balıkçı esnafın çoğu eli boş dönerken, fiyatı yüksek mezgiti genellikle restoranlar tercih etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait Toptancı Hali’nde bugün itibariyle genellikle kıyı balıkçılarının getirdiği mezgit ve barbun balıkları yer alırken, mezatta üç günde önce kilosu 80 TL’ye kadar çıkan mezgit, bugün itibariyle 50-60 TL’yi gördü. Barbunun fiyatı da mezgitten geri kalmazken, barbunun da fiyatı 50 TL’yi gördü. Balıkçılar özellikle son 5 gündür fiyatların tarihinde hiç bu kadar artmadığını söylediler.

Kaynak: Ajanslar