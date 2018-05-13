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13 Mayıs 2018 21:26 | Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018 21:31

Mezarlıktaki bıçaklı kavgada 1 kişi ölü!

Konya'da Suriye uyruklu İbrahim El Hatip (19), kimliği belirsiz bir kişi tarafından mezarlıkta bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan El Hatip, hayatını kaybetti.

Mezarlıktaki bıçaklı kavgada 1 kişi ölü!

Saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçle Mezarlığı içerisinde meydana gelen olayda, mezarlık önünde yürüyen Suriye uyruklu İbrahim El Hatip, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kalbinden bıçaklanan El Hatip, mezarlığın içerisine koştu. Mezarlığın içinde kanlar içinde yerde kalan İbrahim El Hatip, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan polis şüpheliyi arıyor

Mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü



Mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü

Mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü

Mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü


Kaynak: DHA

Etiketler: KONYA


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