Mevlüt Uysal'ın 'adaylık' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti'nin İstanbul'da yüzde 50 bandında olduğunu açıkladı. Uysal, adaylık sorusunu ise, " AK Parti’nin belediye başkan adayını genel merkezimiz belirleyecek" dedi.

AK PARTİ İSTANBUL'DA YÜZDE 50 BANDINDA

Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yerel seçimlerde Ak Parti'nin İstanbul'da yüzde 50 bandında olduğunu vurgulayarak, "Televizyondaki kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerini televizyondaki verdiği bilgilerden dinliyorum, bir de benim kendi adıma zaman zaman yaptırdığımız şeylere bakıyorum. Baktığım zaman öyle görüyorum. Birbirini destekliyor, birbiriyle örtüşüyor. O şekilde baktığımız zaman İstanbul’da bugün itibariyle baktığımız zaman Ak partinin öyle bir sorununun olacağını düşünmüyorum. " dedi.

CHP KİMİ ADAY GÖSTERİRSE GÖSTERSİN PROBLEM YOK

"CHP’den kim aday çıkarsa sizi endişeye sevk eder, şu isim aday olursa bu sizi zorlar " sorusu üzerine Başkan Uysal şunları söyledi;

"CHP’den kim çıkarsa çıksın bir problem olarak görmüyorum. Yani geçen 2014 seçimlerinde işte Şişli’de belediye başkanı olan Sarıgül, İstanbul’u muhakkak alır vs. 17-25 aralık ertesinde geçmişte AK Parti tabanında olup da muhafazakar çizgide görünüp de destek veren önemli bir kesimin de oluşacağı iddiası ile çok ciddi hesaplar yapılarak bunlar yapıldı. CHP’nin İstanbul’da maksimum o süreçte alabildiği 40'lar 41'ler yani. Böyle baktığınız zaman CHP İstanbul’da kimi koyarsa koysun o rakamları bulamıyor. Yani İstanbul’da bir gezi olayları olmuş 17-25 aralık yaşanmış 15 Temmuz'un provası öncesinde yapılmış İstanbul’da. O prova aşamasında o yıpranmışlığa rağmen, yıpratılmaya çalışılmaya rağmen alınan sonuç ortada."

CHP VE HDP İSTANBUL'DA İTTİFAK YAPARSA...

Uysal CHP ve HDP'nin yerel seçimlerde örtülü ittifak yapabilme ihtimali içinse, "Yani ona bakınca çok daha avantajlı AK Parti. Çünkü Ak Parti’de zaten fiilen oluşmuş bir ittifak var. Cumhur ittifakı var. yerel seçimlerde olmamakla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ittifak MHP ile AK Parti'nin ittifakı var. O zaman eğer bu ittifak AK Parti'yi çok daha avantajlı hale getiriyor. Yani şu anda Ak partinin oyu yüzde 50lerde ise 60lara yaklaşıyor o zaman İstanbul’da." ifadelerini kullandı.

ADAY OLACAK MI?



Uysal "2019’da tekrar aday olmak istiyor musunuz?" sorusunu şöyle cevapladı;

"Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri tarafından 2019 Mart seçimlerine kadar başkan olarak seçildim. Bugüne kadar yaptığım işlerde bulunduğum makamdaki yapmam gereken görevi en iyi şekilde yapmanın hesabını yaptım hep. Onu yaptığım zaman da devamında zaten işte Başakşehir’de belediye başkanı seçildim daha sonra burada Büyükşehir’e meclis üyeleri tarafından başkan seçildim, partimiz tarafından buraya aday gösterildim.

ADAYI GENEL MERKEZ BELİRLEYECEK

Şimdi benim aday olup olmamamdan daha ziyade İstanbul’da AK Parti’nin belediye başkan adayını kim belirleyecek, genel merkezimiz belirleyecek. İstanbul’un belediye başkanını kim belirleyecek, İstanbullu belirleyecek. Genel merkezimiz İstanbul’da belediye başkanı adayını belirlerken neye göre belirleyecek İstanbullu kime oy verir daha iyi oy verir daha fazla oy verir ona bakarak, şimdi bu süreç bizim İstanbullunun şahsımı tanıması adına olumlu iyi bir zaman. Bu süreç içerisinde herhalde genel merkezimiz benimle ilgili şahsımla ilgili bakacak, gerçekten İstanbullu oy verir vermez o değerlendirmeleri yapacak, bu şartlarda aday gösterecek, İstanbullu da seçecek. Veya aday göstermeyecek, bir başkasını gösterecek İstanbullu onu seçecek veya seçmeyecek. Öyle baktığımız zaman benim kaderimi benden daha ziyade İstanbullunun belirleyeceğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde de ben en düzgün bir şekilde en iyi bir şekilde İstanbulluya nasıl hizmet ederim ona bakmam lazım gerektiğini düşünüyorum. Yani ben işte aday olayım mı olmayayım mı onun tartışmasından daha ziyade bu süreç içerisinde"

Kaynak: Ajanslar