Mevlüt Uysal: İki sene sonra Londra'yı geçeceğiz

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, iki sene sonra metro hattında Londra'nın geçilmiş olacağını açıkladı.

Mevlüt Uysal, İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) lise son sınıf öğrencilerini alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getirmek amacıyla Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlediği, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katıldı.

BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

İHÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz'ün yönetiminde yapılan "Şehir ve Medeniyet" konulu oturuma, İBB Başkanı Uysal'ın yanı sıra, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Zirveye katılan gençlere hitap eden Uysal, İstanbul'un dünyada üç ayrı medeniyete toplam bin 500 sene başkentlik yapmış bir şehir olduğunu ve bunun başka bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

"İKİ SENE SONRA METRODA LONDRA'YI GEÇECEĞİZ"



İstanbul'un trafik sorununa değinen Uysal, doğudan batıya 100 kilometre uzanan ve 15 milyondan fazla nüfusu olan İstanbul'un, trafik problemini dünyanın birçok şehri kadar çözdüğünü ifade etti.

İstanbul'da şu anda 294 kilometre metro inşaatının devam ettiğini ve yerin altında 25 bin kişinin çalıştığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu: "İstanbul'da 160 kilometre işleyen metro var. İki sene sonra 294 kilometrelik inşaatlar tamamlandığında, raylı sistemde Londra'yı geçmiş olacağız. Hedefimiz, inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde 600 kilometre daha ilave metro yaparak bin kilometreyi aşmak. Şu anda dünyada en çok metro inşaatı olan şehir konumundayız. Buna rağmen, mevcut hızla gidersek, önümüzdeki 30 yıl içinde metro inşaatlarını tamamlayabileceğiz. Daha hızlı nasıl metro yaparız diye çalıştık. Yeni geliştirdiğimiz formülle inşallah önümüzdeki beş yıl içinde bu 600 kilometre metroyu ihale etmeyi planlıyoruz. Ondan sonraki üç yıl içerisinde de bu metroları hizmete alabilirsek, inanıyorum ki dünyanın en meşhur teknik üniversitelerinde bu ders olarak okutulur. İstanbul'un1000 kilometrelik metro hedefine kısa zamanda ulaşıp, dünyada trafik sorununu en iyi çözen şehir konumuna gelmesini hedefliyoruz. Bu planlama sosyal bilimlerin başarısıdır. Sosyal bilim kafası olmasaydı, bu yatırımlar olamazdı herhalde."

"İSTANBUL'UN 2071'E KADAR SU SORUNU YOK"



İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından önce sadece 7 kavşak olduğunu, 4,5 yılda ise 37 kavşak yapıldığını aktaran Uysal, "Şu anda İstanbul'daki kavşak sayısı ise 263. Hedefler bu şekilde büyüyor. Çöp dağları patlayan İstanbul'dan çöpten elektrik üreten bir İstanbul'a geldik. Haftada bir suları akan İstanbul'dan, su problemini 2071'e kadar çözmüş bir İstanbul'a geldik. Kendi problemlerini çözmenin yanında, dünya mazlumlarının sorunlarını ortadan kaldıracak bir siyaset üretmeye adım atmak, ancak sizlerin ufkuyla, sizlerin çalışmasıyla olacak. Bu çıtayı daha yükseğe taşımak için biz, siz gençlere güveniyoruz." diye konuştu.

"DÜNYADA ÖRNEK ALABİLECEĞİMİZ BİR ÖRNEK YOK"



İBB olarak yapmak istedikleri her şeyi en iyi şekilde yapmayı istediklerini dile getiren Uysal, "En iyileri yapmayı planlamak için de sosyal bilimlere ihtiyaç var. İstanbul'da belediyecilik olarak eksiğimiz olmakla birlikte, mütevazı olmaya gerek yok, 'dünyada belediyeciliği şu ülke bizden daha iyi yapıyor' diyebileceğimiz, örnek alabileceğimiz bir ülke yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar