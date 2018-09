Mevlüt Uysal Arapça Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Uysal “15 ülkeden 207 yayıncımız burada. Bu şekilde yayıncıların İstanbul’da bir araya gelmesi önemli. Kültürel birliktelik anlamında çok katkısı olacak” dedi.

Dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Fuarı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 15 ülkeden 207 yayıncının bir arada bulunduğu fuarın İstanbul adına önemli olduğunu kaydetti.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fuarın bugün güzel bir başlangıç yaptığını kaydeden Uysal, “Fuar bugün açıldı, biz de ziyaret ettik. 15 ülkeden yaklaşık 207 yayıncımız burada. İnşallah gelecek senelerde bu sayı artarak devam edecek. Burası yayıncıların buluştuğu bir yer. Tabii yayıncılar buluştuğu zaman hem içerik bakımından hem de baskı yayıncılık teknolojileri adına burada birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma ayrıca okurlara ulaşma ve değişik ülkelerden gelenlerin buluşma yeri. İstanbul bu manada avantajlı bir yer. Ulaşım açısından ve Kültür Başkenti olmuş şehir olarak avantajlı bir yer. Hayırlı olsun” dedi.

''YAYINCILARIN BİR ARAYA GELDİĞİ BİR YER OLMASI İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerinin her türüne destek verdiklerinin altını çizen Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Gönül ister ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak daha çok yerlerimiz olsun ve bu tür organizasyonlara yerlerimizi açalım. İstanbul’da bu şekilde yayıncıların bir araya geldiği bir yer olması İstanbulumuz adına önemli. İstanbul’a gelen her yabancının katkısı olur ama ekonomik katkısından daha ziyade kültürel katkısının daha önemli olduğunu düşünüyorum. İslam dünyasının birliğe beraberliğe bu dönemde daha çok ihtiyacı var. Kültürel birliktelik anlamında bu fuarın çok katkısı olacak. Bu manada bizim de görevimiz olduğunu düşünüyoruz, her konuda yayıncıların ve okurların yanındayız.”

SON GÜN 9 EYLÜL

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça Kitap Fuarı olarak kabul edilen organizasyona 50 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Fuar kapsamında Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi, imza günü, çocuk ve genç buluşmaları gibi yaklaşık 70 farklı kültürel etkinliğe yer verilecek. Fuarda, okur severlere iki dilde tercüme ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Fuar alanına Yenikapı Marmaray Metro istasyonundan ücretsiz servis imkanı sunuluyor. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki “Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" 1-9 Eylül tarihlerinde 10.00-21.00 saatleri arasına ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Ajanslar