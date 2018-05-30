Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması: "Canım sıkıldı uygulamam diyecekleri bir anlaşma değil"

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ziyareti dönüşünde F-35'ler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki Solingen faciasının 25. yılı anma törenine katıldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç konusunda 4 Haziran'da bir takvim belirlenebileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek" ifadelerini kullandı

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları:



ERDOĞAN'I BEKLİYORUZ

Merkel'e önce Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamını ilettim. Başbakanımızla görüşmeniz çok verimli geçmiş. Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştünüz dedim. Cumhurbaşkanınızı seçimden sonra bekliyoruz dedi. Daha önce Steinmeier'le hem de Merkel ile görüşmesinde bu ziyaret konuşuldu. O zaman seçim de yoktu. Şimdi ise daha selamını iletince direkt Merkel, "Seçimden sonra ziyaretini bekliyoruz" dedi.

Resmi davet Cumhurbaşkanından gelebilir o ayrı bir şey ama Merkel'in de "Başbakan olarak bekliyoruz" demesi doğal bir şey. İcranın başı Şansölye'dir Almanya'da. Davetin yapılması başka bir şey, ziyaretin gerçekleşmesi başka bir şey. Bunlar doğal şeylerdir. Merkel de sık sık Türkiye'ye geliyor. Bizim için de doğal bir şey. Övünülecek bir şey değil. Onu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Aramızda geçen bir diyalog bu. Ben de verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettim.

İRAN'LA OLAN ANLAŞMA

FETÖ ve PKK ile mücadele, diğer taraftan İran konusunu konuştuk. Almanya nükleer anlaşmanın devam etmesini istiyor. Biz de takdirle karşılıyoruz. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz dedik. Suriye, biz de küçük grubun içindeyiz. Türkiye girmek isterse katılabilir, öbür tarafta da kalabilir dedi. Biz de Astana, Soçi'de varız dedik. Çekirdek grup toplantısı bizim için çok da doğru olmaz. Cenevre ve Astana'ya ağırlık verdik.

SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayini konuştuk. Bazı silah sistemlerinde daha önce vardı, onay aşamasında bazıları. Bazılarında şirketler pazarlık yapıyor, daha anlaşma sağlanamamış. Onay çıkanlar var, onay bekleyenler var. Motor işini daha sonraya bırakmıştık. Ortak üretime geçme vardı. Bunlar hepsi aşama aşama hiçbir problem kalmaz.

HDP MİTİNGİNE İZİN

Onu söyledim. Her ne kadar son dakika adamları konuşturmasanız da adamlar mitingini yaptı. O da dedi ki onlara konuşma izni vermedik. Biz de takip ediyoruz, siz de bize bilgi verirseniz... Orada bir toplantı oldu, toplantı oldu ama HDP'li siyasetçilere konuşma izni vermemişler. ZDF ile yaptığımda bunu söylemiştim. Sonra yok yok dediler. Yapsalardı izin verselerdi çifte standart diye haber yapacaktık. Tabi o arada PKK paçavralarını sallandırdılar. Ona da izin vermemeleri gerekirdi.

PKK'YA YÖNELİK TUTUMLARI DEĞİŞİYOR

Son bir sene içinde PKK'ya yönelik gerçekten katı tutum izlemeye başladılar. Sigmar'ın da bir önceki içişleri bakanının da önemli rolü var. Eyalet Başbakanı da kesinlikle biz PKK ile Kürtleri iyi ayırt ediyoruz dedi. Biz de tam bunu istiyoruz dedik. Geçmişte Kürtlere yaptıklarınızı biliyoruz. Biz de PKK ile mücadele ediyoruz, artık PKK'nın bir daha şehirlerimize girmeyin diyen bizzat Kürtler. İnsanlar normal hayata alıştılar. Sonuçta o da aynı şeyi söyledi.

ABD İLE MENBİÇ GÖRÜŞMELERİ

ABD ile Reks Tillerson'la Ankara'da buluştuktan sonra 3 çalışma grubu kurduk. S- 400 dahil, diğer taraftan Suriye ve PKK ile mücadele. Bu komisyonların toplantıları yapıldı. Suriye ile ilgili komisyon 3. Kez toplandı. Esasen daha önceki toplantılarda bir kere de müsteşarımız muhatabıyla DC'de biraraya gelmişti. Bu toplantılarda bir yol haritası konusunda ön mutabakat sağlandı ama son onay bakanlara bırakıldı.

ABD'NİN YPG PLANI

Tillerson görevden ayrılmasaydı, biz onaylayıp geçecektik. Burada somut olaylar var ve somut bir takvime bağlı. Somut adım YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. Yarısını sen yarısını ben belirleyeyim diyebilir. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası öyle aylar filan değil. Burada YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine de nezaret edeceğiz, denetleyeceğiz. YPG çekildikten sonra güvenliği ile ilgili tedbirleri biz alacağız, boşluk oluşmasın ve başka terör örgütleri girmesin diye.

Burada kriter, buranının demografik yapısı. Yüzde 90'dan fazla Arapların yöneteceğiz. YPG yüzde 2 ise yüzde 2'den fazla olmaz. Menbiç modelini başarıyla uyguladıktan sonra Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşturulmasından sonra bu adımların atılması. Menbiç modeli. Daha sonrası için bir model olacak. Başka şehre gideceğiz Rakka. Aynı şekilde Kobani. Nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetim de Kürtler'den olması doğal. PKK, Kürtleri de sürgüne gönderdi. O Kürtlerin geri dönmesi lazım.Ben şimdi ABD'ye sen buradan çekileceksin deme hakkım yok, benim toprağım değil.

MÜTABAKAT NE DURUMDA?

Küçük bir iki güncelleme ancak olmuştur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten NATO toplantısı marjında Brüksel'de Pompeo ile buluştuğumuzda birinci cümlesi bu... Anlaşmaya sadığız, bir an önce sen de gel uygulamaya geçelim. Menbiç'teki bu adım Türkiye ile ABD arasındaki gerginliği bir nebze olsun azaltacak ve bundan sonra atılacak bazı adımların temelini oluşturacak. Bu adım bence önemli gelecek adımlar için de.

ABD, KANDİL İLE YPG BAĞINI KOPARMAK İSTİYOR

ABD, YPG ile ne kadar iş tutar ne kadar tutmaz. Benim edindiğim izlenim, Kandil ve PKK bağlantılı olanları buradan çıkarmak istiyor. YPG ile Kandil arasında bağı koparmak istiyor. YPG ayrılacak nereye gidecek. Çöllere mi gidecek. Ne kadarına silah bıraktırıp normal hayata döndürecekler, bunların detayı önemli. İstihbarat asker bunların detayını görüşüyorlar. Daha önce bir heyet geldi bizimkilerle görüştüler. Genelkurmay başkanlarımız bir araya geldiler. Uygulama safhasını gözetecekler. Teknik hazırlık çalışmalarını askerimiz, istihbaratımız zaten görüşüyorlar. Anlaştıktan sonra hızlı bir şekilde yapılacak.

30 GÜN MESELESİ

Bunun için 4'ünü bekleyeceksiniz. Belki o gün bir şey değişecek. Bir ülkeyle bir şey götürüyoruz. 4 Haziran'da takvim çıkma ihtimali var. Takvime bağlı, somut adımlar içeren yol haritası. Ortak bir açıklama yapacağız o gün. Biz hiçbir zaman Menbiç'te ABD askeri olmasın demedik. YPG çıksın dedik. Siz bize YPG'nin çıkacağı sözünü verdiniz. Bu sözün gereği neler yapabileceğimizi konuşmaya geldik dedi.

TÜRKİYE'NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ DÖNECEK Mİ?

Soru: Kudüs sonrası Büyükelçiyi Ankara'ya çağırmıştınız. 4 Haziran sonrası döner mi?

Tabi döner. İstişarelerimizi yapıyoruz biz zaten büyükelçiyi çekmeyiz. Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de hazırlıkları yapması önemli. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız yarın kabul edecekler.

F-35'LER TESLİM EDİLECEK Mİ?

Benim şahsen bir endişem yok. Çünkü bu paraları ödenmiş, kapsamlı bir anlaşma. İçinde parça üretimi de var. Bugüne kadar taksitlerimizi ödemişiz. Bu anlaşma S-400 veya başka bir konuya bağlı değil. Benim canım sıkıldı, oynamıyorum diyeceği bir anlaşma da değil. Hukuki yükümlülükleri de var. Kongreden söylemler geliyor kısıtlamaya yönelik. Şu ana kadar hükümet kanadından böyle bir baskı yok. Vermiyoruz diye. O nedenle ben bir endişe görmüyorum. En kötü senaryoyu düşünelim. O zaman hukuki bir süreç olur. Hava savunma sisteminde müttefiklerinden alamayınca çaresiz kalmadıysa burada da çaresiz kalmaz. Biz NATO üyesiyiz, önemli bir üyesiyiz. Tüm bu alımlarımızı da müttefiklerimizden yapmak isteriz. Müttefiklerimiz de keyfi engeller çıkarmamalı. Savsaklamamalı. ihtiyacım varsa bir yerden karşılayamazsam mutlaka acil ihtiyacımı bir yerden karşılarım. Ben bir engel, problem çıkacağını düşünmüyorum. Kararı yönetim verir. Kongrenin bazı aldığı yaptırım kararlarında, büyük bir bölümünde yönetime bir yetki payı bırakıyor. En son Rusya'ya yaptırımda bırakmadı. Son kararı yönetim veriyor.

ABD'YE KARŞILIK VERECEĞİMİZ NELER VAR?

Varsayımlar üzerine konuşmak doğru olmaz. Masaya ben onu koydum, o onu koydu. Sizin söylediğiniz şeyler ancak ilişkiler kopma noktasına gelince konuşulacak konular. Türkiye'ye karşı çok hasmane düşmanca tutum olmadığı zaman en ufak anlaşmazlıkta ben de böyle yaparım diye masaya bir şey konulmaz. Özellikle Menbiç modelini uygulamaya başlarsak, FETÖ iadesi de çok ciddi konu. Bu iki konuda adım atılabilir. YPG'ye verilen destek bunları yoluna koyabilirsek ilişkiler normalleşmeye başlar.

TRUMP'LA ERDOĞAN'IN İLİŞKİLERİ

Bence birbirini iyi tanıyan, birbirini nasıl söyleyelim. Trump'un Türkiye'ye karşı büyük bir saygısı ve sevgisi var. Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemiyor. Yer yer sesini yükselttiğini biliyoruz. Bu ilişkiler niye böyle diye. Sayın Cumhurbaşkanımıza son derece büyük bir saygısı var. Telefon konuşmalarında bu görülüyor. Trump'la tüm görüşmelerde ve telefon konuşmalarında vardım. Gerçekten Trump'ın Türkiye'ye karşı çok büyük bir sevgisi var. Cumhurbaşkanımıza da aynı şekilde var. Zaten bunu da siz fark ediyorsunuzdur. Cumhurbaşkanımız da varolan problemleri de Trump'a söylüyor.

ERDOĞAN'IN SURİYE SÖZLERİ

ABD ile bu sorunu açıkça söylüyor. Her konuda fikir birliği ya da sorunların çözüldüğü anlamına gelmez. Şu anda ABD silah vermiyoruz diyor, gel Menbiç'ten beraber atalım diyor. Hayal kırıklıkları ve tereddütleri sayın Cumhurbaşkanımızın giderilir.

Kaynak: ajanslar