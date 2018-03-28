Metrobüs Hattı Uzuyor mu? Söğütlüçeşme'den Silivriye...

İBB Başkanı Mevlüt Uysal , metrobüsün Silivri'ye uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna " Şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken Silivri'ye uzatarak sorunu çözemeyiz." cevabını verdi.



İBB Başkanı Mevlüt Uysal , KİPTAŞ'ın 1058 konuttan oluşan Silivri Konutları 3. Etap Projesi'nin tanıtım toplantısında basın mensuplarının Silivri'ye metrobüsün uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusu üzerine;

" Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin yolcu olarak planlanmış. Şu anda 900 bin yolcu taşıyor. Bu Silivri'ye uzandığı zaman 1 milyon 300 bin- 1milyon 400 bin yolcu demek. Bugün itibariyle Metrobüsü kullanan vatandaşların halini hepimiz görüyoruz. Şu anda var olan sıkıntıyı naslı aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez. Eski Sirkeci-Halkalı dediğimiz şu anda Kazlıçeşme-Halkalı Banliyö hattı çözüldüğü zaman önemli bir rahatlama olacak. Halkalı- Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. Dört tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesini çözmüş olacak. O zaman Silivri'ye metrobüsü uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatılırsa Silivri'deki vatandaşlarımıza da kötülük yapmış oluruz" dedi.

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Kaynak: Ajanslar