Metin Uca trafik kazası geçirdi - Metin Uca kimdir?

Sunucu Metin Uca trafik kazası geçirdi. İnternette sunucuyla ilgili Metin Uca kimdir sorusu sıkça soruldu. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Sunucu ve tiyatrocu Metin Uca trafik kazası geçirdi. İnsanlar trafik kazası geçiren sunucuyla ilgili Metin Uca kimdir sorusunu sıkça sormaya başladı. Sunucu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Metin Uca başından geçen talihsiz trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Uca durumuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

METİN UCA KİMDİR?

Sunucu Metin Uca, bugün trafik kazası geçirdi. Sunucunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Peki Metin Uca kimdir? Metin Uca, 1961 yılında Hakkari'li bir baba ve Bilecik Söğüt'lü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul'da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. İstanbul Jeoloji Mühendisliğinde okumaya başladı. Üniversite öğrenciliği sırasında harçlığını çıkarmak için Gelişim yayınlarının ansiklopedilerinin pazarlaması işinde çalıştı. Bu arada Tiyatro ve yaratıcı drama dersleri aldı. Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu. Askerliğini Van Erciş’te tankçı asteğmen olarak yaptı. Ankara Halk Eğitimde tiyatro yapmaya başladı.

1987 yılında Anadolu Ajansı'nın açmış olduğu sınavı kazandı ve gazeteciliğe muhabir olarak başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, atv, Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010'da Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro alanında da çalışmaları olan sunucu tek kişilik gösteriler yapmaktadır. Ayrıca film dublajı ve televizyon reklamlarında seslendirmeler de rol almıştır. 2009 yılı itibari ile akşam haberlerini ve mizahı birleştirerek "Maydanoz" isimli programı hazırlayarak sunuculuğunu üstlendi.

Metin Uca, sunuculuk ve haber spikerliği dışında ayrıca üç adet kitap yazmıştır. 2004 yılında ‘’ Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim’’, 2006 yılında ‘’ Yer Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?’’, 2007 yılında ‘’ Tüh’’ isimli kitapları yazmıştır.

METİN UCA TRAFİK KAZASININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sunucu Metin Uca bugün kaza yaptı. Metin Uca kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Uca şu ifadeleri kullandı: “Sahil yolunda motosiklet çarpması sonucu karıştığım yaralamalı kazada kısa sürede gelen deneyimli 112 acil ekibine, hemen önlem alan 155 asayiş ekibine, her türlü desteği sağlayan Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi tüm amir ve memurlarına ayrıca Mafre sigorta'ya teşekkür ederim”

Kaynak: AjansHaber