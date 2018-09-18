Metin Şen'den Şenol Güneş mesajı!

F.Bahçeli yönetici Metin Şen, Şenol Güneş'e derbi öncesi çiçek verileceğiyle ilgili çıkan haberlere, "Çiçekler annelere verilir. Nokta." diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in 6. haftasında F.Bahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kritik maç öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Kadıköy'e gideceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe cephesinin derbi planıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

Ali Koç'un derbi öncesinde Şenol Güneş'e çiçek vereceği haberleri üzerine Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen, flaş bir paylaşım yaptı.

''ÇİÇEKLER ANNELERE VERİLİR''



Aynı zamanda eski başkan Ali Şen'in oğlu olan ve mevcut yönetimde bulunan Metin Şen, sosyal medya hesabından "Çiçekler annelere verilir. Nokta." diyerek Güneş'e gönderme yaptı.

Bu paylaşımın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Metin Şen'e destek verdi.

NELER OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan Türkiye Kupası maçında tribünlerden Şenol Güneş'e yabancı maddeler atılmış ve tecrübeli teknik adamın kafası yarılmıştı.

Yaşanan bu olay sonrası karşılaşmanın hakemi olaylı derbiyi tatil etmişti. TFF tarafından yeniden oynanmasına karar verilen karşılaşma, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayı reddetmesi üzerine F.Bahçe'nin 3-0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: Ajanslar