Metin Kıratlı kimdir? Aslen nereli?

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atadı. Gelişmeyle birlikte Metin Kıratlı kimdir sorusu gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En yüksek devlet memuru" olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atamasının ardından Metin Kıratlı kimdir sorusu gündeme geldi. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar Metin Kıratlı aslen nerelidir sorusunu aramaya başladı. Ajanshaber de sizler için Metin Kıratlı kaç yaşında ve nereli gibi tüm detaylı soruları cevapladı.

METİN KIRATLI KİMDİR?



Kıratlı'nın atamasına ilişkin kararname, ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak. 11 Kasım 1969 yılında Ereğli (Konya)’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.



METİN KIRATLI ASLEN NERELİ?



Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat (Antalya) Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir. Metin Kıratlı’yı yeni görevi için tebrik ediyorlar.

Kaynak: Ajanshaber