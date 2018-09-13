Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı!

Meteoroloji tarafından yayınlanan son rapora göre, 'İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır' uyarısında bulunuldu.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Diğer illerimiz ile ilgili yapılan son değerlendirmelere göre; 14.09.2018 Cuma günü sabah ve öğle saatleri arasında Düzce, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya Bursa ilinin kuzey ilçelerinde, Yalova ilinde ve İzmit ilinin Karamürsel, Gölcük ve Gebze ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz ediyor.

Kaynak: Ajanslar