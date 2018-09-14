Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Birçok ilçede kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır" denildi. İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

BİNALARIN BODRUM KATLARINI SU BASTI

Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri bu binalardan su tahliyesi yaptı. Belediye görevlilerinin ihbarları değerlendirerek tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AA'nın haberine göre; yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolda kalan araçlar belediye çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul ve Bursa'da dün akşam saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İstanbul'un kuzey ve doğu, Bursa'nın kuzey ve batı ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.



Kocaeli ve Yalova'da da bugün öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

BALIKESİR, ÇANAKKALE VE SAKARYA İÇİN DE UYARI GELDİ

Ayrıca Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Sakarya'da ise bugün sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

Kaynak: Ajanslar