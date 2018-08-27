Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bayram tatilinin ardından Meteoroloji'den yapılan açıklamada sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Bu 3 gün sürecek olan kuvvetli ve sağanak yağışlar için vatandaşlar uyarıldı.

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yağışlı havalar etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini bugünden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ

Havı sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul'da bugün gün boyu parçalı bulutlu bir havanın hakim olması, saat 12.00'den 18.00'e kadar ise yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 31 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Ajanslar