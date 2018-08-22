Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bir kesiminde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

YURT GENELİ MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu AnadoluBölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: Ajanslar