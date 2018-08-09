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09 Ağustos 2018 08:42 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 08:45

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda Rize, Artvin, Giresun ve Ordu kıyı şeridinde yağışların devam edeceğini bildirdi ve yetkililer Karadeniz'de sel uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan  yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre  Ayancık ve Türkeli ilçelerinde saat 06.00'ya kadar kuvvetli yağış beklendiği  duyuruldu.

TEDBİRLİ OLUN MESAJI

Açıklamada, yaklaşık üç saat etkili olacak yağış süresince ani sel, su  baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması istenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: selmeteoroloji


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