Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda Rize, Artvin, Giresun ve Ordu kıyı şeridinde yağışların devam edeceğini bildirdi ve yetkililer Karadeniz'de sel uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Ayancık ve Türkeli ilçelerinde saat 06.00'ya kadar kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

TEDBİRLİ OLUN MESAJI

Açıklamada, yaklaşık üç saat etkili olacak yağış süresince ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Kaynak: Ajanslar