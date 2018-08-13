Meteoroloji'den Karadeniz'e bir uyarı daha geldi

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu sebeple vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında ve Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: Ajanslar