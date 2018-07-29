Meteoroloji'den İstanbullulara yağış uyarısı

Meteoroloji İstanbulluları 09.00-18.00 saatleri aralığında beklenen sağanak yağış nedeniyle uyararak vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul, günlerdir yerel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü bir havaya teslim oldu.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Meteorolojinin son verilerine göre, kent sakinlerini bugün de parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK



09.00-18.00 saatleri aralığında görülecek olan yağışlı havanın, özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Ajanslar