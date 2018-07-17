Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı geldi
Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.
İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ
Meteoroloji, "İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
İşte Meteoroloji'den gelen o uyarı:
ANİ SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI
''Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.''
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
Kaynak: Ajanslar