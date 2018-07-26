Meteoroloji'den İstanbul için sel ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yeni bir son dakika hava durumu uyarısı yaptı. Açıklamada dolu ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği söylendi.

Son günlerde etkili sağanağın hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'a Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı daha geldi.

SEL VE DOLU UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada İstanbul genelinde etkili sağanak vurgusu yapılarak, şu uyarılara yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (26.07.2018) İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: Ajanslar