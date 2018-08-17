Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yaptığı uyarıda özellikle Msaat 07.00 ila 09.00 arasında kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat 07.00 ila 09.30 saatleri arasında Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağışlar görüleceğini duyurdu. Duyuruda vatandaşlar ani sel, su baskını ile yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı.

İSTANBULLULAR UYARILDI

Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan uyarıda "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Ajanslar