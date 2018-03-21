Meteorolojiden Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de güney ve güneydoğulu yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, cuma günü sabah saatlerinde ise güneyinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.