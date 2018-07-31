Meteoroloji'den bazı iller için yağış uyarısı geldi

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. İstanbul'da ise yağış gözükmüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya'nın batı kesimleri, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege'de 2 ile 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: Ajanslar