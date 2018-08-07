Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış olduğu belirlendi.

Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'de başlayacak olan yağışların, Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (75 kg/metrekare ve üzeri) olması bekleniyor.



Öte yandan bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riskine karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Ajanslar