Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan son raporlara göre 5 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YAĞIŞ ESNASINDA KUVVETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, bu 5 ilde rüzgarların güneyden orta, yağış esnasında da kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Ajanslar