Meteoroloji'den 3 il için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından Zonguldak ve Bartın ve Bursa için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre Zonguldak ve Bartın'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (06.09.2018 Perşembe) saatlerinden cuma (07.09.2018) öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BİR UYARI DA BURSA'YA YAPILDI

"Yapılan son değerlendirmelere göre Bursa çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden yarın (06.09.2018 perşembe) öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. "

Kaynak: Ajanslar