Meteoroloji vatandaşları uyardı! Ankara sel altında kaldı

Başkent Ankara, bir kez daha sağanak yağmurun etkisi altında. Öğleden sonra başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı.

Başkent Ankara, bir kez daha sağanak yağmurun etkisi altında. Öğleden sonra başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yollar kısa süre içerisinde nehire dönüştü. Araçlar zorlukla ilerleyebildi. Yetkililer vatandaşları su baskınları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenmişti.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Son Radar bilgilerine ve yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta (15.30-17.30 TSİ) Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Ajanslar