Meteoroloji uyardı! İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji İstanbul'da akşam saatlerine kadar sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da bugün parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün beklendiğini açıkladı.





Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını duyurdu. Ağustos ayı ile beraber ülke genelinde sıcaklıklar etkisini gösterirken ülke genelinde bazı bölgelerde de yağışların etkisi sürüyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı.

İŞTE SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Yalova, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.), Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı şekilde (75 mm ve üzeri/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.





BUGÜN İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Kaynak: Ajanslar