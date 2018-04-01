Meteoroloji uyardı

Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege ile İzmir, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte batı ve iç kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve kuzeydoğu kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul için uyarı

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri yayınlandı. Buna göre sıcak bir gün yaşayan İstanbul'da bugün ve pazartesi günü kuvvetli yağış etkili olacak. Pazar günü 21 derece olan sıcaklık pazartesi günü 15 dereceye düşüyor. Salı günüden itibaren ise güneş ve sıcak hava geri dönecek.

Ankara : Parçalı bulutlu 22

: Parçalı bulutlu 22 İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 İzmir : Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Adana : Parçalı bulutlu 25

: Parçalı bulutlu 25 Antalya : Parçalı bulutlu 21

: Parçalı bulutlu 21 Samsun : Parçalı bulutlu 25

: Parçalı bulutlu 25 Trabzon : Parçalı bulutlu 18

: Parçalı bulutlu 18 Erzurum : Parçalı bulutlu 13

: Parçalı bulutlu 13 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

Kaynak: Ajanslar