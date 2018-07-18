Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı

İstanbul'a bugün için yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, saat vererek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Buna göre 10.00-16.00 arasında gök gürültü sağanak yağışların etkili olacak .

İstanbul'a bugün için yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, saat vererek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

SAAT 10.00 İLE 16.00 ARASI DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.

ANİ SEL VE YILDIRIMLARA KARŞI UYARI



Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Ajanslar