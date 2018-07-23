Meteoroloji İstanbullu vatandaşları uyardı

Meteoroloji, yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Meteoroloji, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerindeki başlayan sağanağın 1 saat boyunca etkisini göstereceğini bildirdi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Meteoroloji'den İstanbullu vatandaşlar için yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1 saat içerisinde (21.20-22.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kaynak: Ajanslar