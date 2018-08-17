Meteoroloji bayramda havanın nasıl olacağını açıkladı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinde olacak.

Kurban Bayramı'nda Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bayram tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

İKİ BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.



Rüzgar genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice esecek.

HAVA SICAKLIKLARI

Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 derece civarında olacak.

Kaynak: Ajanslar