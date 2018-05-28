Meteoroloji 'acil' koduyla 8 ili uyardı!

METEOROLOJİ "acil" kodu ile Bolu için Bolu'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurup vatandaşları uyardı.



Meteoroloji "acil" kodu ile Bolu için "Bugün 16:30-19:30 saatleri arasında Bolu'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

Meteoroloji radarından alınan son verilere göre; bugün 16:30-19:30 saatleri arasında Bolu'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA'YA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi

7 İLE DAHA UYARI

Meteoroloji'den Çankırı, Kastamonu, Karabük, Tokat, Amasya, Çorum ve Denizli için de uyarı geldi. Yapılan son dakika açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kastamonu, Karabük, Tokat, Amasya, Çorum ve Amasya’da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Ajanslar