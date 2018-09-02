Meteoroloji açıkladı: Sıcaklar gidiyor yerine yağış geliyor

Sıcaklardan bunalanlar için Meteoroloji'den müjde niteliğinde açıklama yapıldı. Açıklamaya göre kavurucu sıcakların ardından tüm yurdun etkisine gireceği yağışlı hava, yavaş yavaş sıcaklıkları da düşürecek.

Küresel tahmin sistemleri verilerine göre, birkaç gün daha etkili olacak olan sıcaklıklar sonrasında, hafta ortasında yağmurlu hava dalgası yurda giriş yapacak.

YAĞIŞLAR 5 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

5 Eylül'de başlayacak yağışların, aralıklı olarak eylül ayı ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar