Meteoroloji açıkladı. Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen kesimlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu AAntalyaBölgesi, Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KUTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin, akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSIN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SIRNAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KILIS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu ile gece saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerine kadar doğusu 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, orta ve güneyinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Kaynak: Ajanslar