Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bursa çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

TOKAT ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Tokat'ın doğu ilçelerinde (Reşadiye, Niksar, Başçiftlik) bugün akşam 18.00'e kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KOCAELİ ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Kocaeli il genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat daha kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bursa il merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: AjansHaber