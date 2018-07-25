Mesut Özil'den Almanya'ya tarihi EURO 2024 golü!

Tüm Alman kamuoyuna rest çeken, ardından Milli Takım kariyerini sonlandıran Mesut Özil, 2024 yolunda Türkiye’ye de çok önemli bir katkıda bulundu.

Tüm Alman kamuoyuna rest çeken, ardından Milli Takım kariyerini sonlandıran Mesut Özil, 2024 yolunda Türkiye’ye de çok önemli bir katkıda bulundu.

EURO 2024 EV SAHİPLİĞİ İÇİN ARTIK TÜRKİYE AVANTAJLI



Akşam'ın haberine göre; Alman milli takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel’e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.

TÜRKİYE'DEN YANA OY KULLANACAKLAR



29 yaşındaki oyuncunun, Milli takımı bırakma nedeni olarak maruz kaldığı ırkçılık olaylarını gerekçe göstermesi Almanya’nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine sebep oldu. UEFA’daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye’den yana kullanacakları dile getiriliyor.

50 YILIN EN KÖTÜ BAŞKANI



Almanya Futbol Federasyonu’nun bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya başladı. Almanya Futbol Federasyonu’nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel’in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.



ÖZİL HAKKINDA ÇİRKİN İFADELER KULLANDI

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil’in milli takımı bırakmasının ardından çirkin ifadeler kullandı. Hoeness, Mesut Özil’le ilgili “Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son mücadelesini 2014 Dünya Kupası’ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino’ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut’un yokluğunda milli takım çok daha iyi olacaktır” diye konuştu.



BAKANLARDAN DESTEK

Mesut Özil’in ırkçılık ve saygısızlığa maruz kalması nedeniyle Alman Milli Takımı’nı bırakmasına bakanlardan destek geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Mesut Özil sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz. 81 milyon vatandaşımız adına bağrımıza basıyoruz.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Mesut Özil’i arayarak destekledi.



A MİLLİ OLMA ŞANSI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini bitiren Mesut Özil’in Türk Milli Takımı’nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar