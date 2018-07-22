Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Mesut Özil ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından maruz kaldığı ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

MESUT ÖZİL'İN BASINDA GENİŞ YER BULDU



Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil’in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.



BİLD: ÖZİL ÇOK DÜŞÜNDÜ

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil’in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.



Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti



ÖZİL'E SAYGISIZLIK YAPILDI

Spigel‚ ‘Özil Alman Milli Takımı’nı bıraktı‘ başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil’de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.



ÖZİL PİŞMAN DEĞİL

Stern internet sitesi, Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.



MESUT SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Waz gazetesi ise ‘’Özil suskunluğunu bozdu’’ başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.

Kaynak: Ajanslar