Mesut Özil Alman milli takımını bıraktı

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından maruz kaldığı ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından maruz kaldığı ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Mesut Özil, Milli Takımı bırakma nedeni olarak ise maruz kaldığı ırkçılık olaylarını neden gösterdi.

ALMAN MİLLİ TAKIMINI BIRAKMA KARARI ALDI

Özil kendisine olan davranışlar nedeniyle Alamn Mili Takım formasını giymek istemediğini kaydetti.

Mesut, "Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum, böyle değil. Bu kararı almam inanılmaz zor oldu, çünkü takım arkadaşlarım, teknik heyet ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri benim Türk köklerime saygısızlık yaptığı ve beni politik propoganda malzemesi yaptığı için, artık yeter.'' sözlerini kullanarak Milli Takım'ı bıraktığını söyledi.

Kaynak: Ajanslar