Mesut Ayağını Sürüdü! Arsenal'a 2 Türk Daha

Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i bulunduran Premier Lig ekibi Arsenal, iki Türk futbolcuyu daha transfer etmek girişimlere başladı.



Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig takımlarından Arsenal talip oldu. Özellikle sezon sonunda futbolu bırakacak olan Per Mertesacker'in yerine alternatif bir isim arayan Arsene Wenger, milli futbolcuyu gözüne kestirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal, Çağlar Söyüncü için 35 milyon eruo'yu gözden çıkardı.

Arsenal menajeri Arsene Wenger, Manchester United, Manchester City ve Chelsea'nin de radarında olan Çağlar Söyüncü'nün, Per Mertesacker'den sonra bu açığı kapatabilecek en güçlü aday olduğuna inanıyor.

Bir başka habere göre ise Freiburg'un Çağlar için Arsenal'den 35 milyon euro'dan daha fazla bir para isteyeceği bu nedenle de iki kulübün pazarlık masasında uzun zaman harcayacağı belirtildi.

2. İSİM KEREM DEMİRBAY

Arsene Wenger'in Çağlar Söyüncü'den sonra Kerem Demirbay'ı da kadrosuna görmek istediği öğrenildi.



İngiliz devinin, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonu Hoffenheim'a teklif yapacağı bildirildi.

Spor 29 Mart 2018 07:51 Tosun Paşa Uçtu!CIES Futbol Gözlemevi'nin yayınladığı rapora göre Premier Lig'de geçen ayın(Mart) en iyi oyuncusu belirlendi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun dünya yıldızlarını geride bırakarak zirvede kendisine yer buldu.

Kaynak: Ajanslar