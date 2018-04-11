"Messi'nin videolarıyla büyüyüp Onu eledim"

Cengiz Ünder, Roma'nın Barcelona'yı yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada"Hayatımın en mutlu günü" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenip yarı finale yükseldiği tarihi gecenin kahramanlarından Cengiz Ünder, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.

HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ

Yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuşan milli futbolcu "Bugün herhalde hayatımın en mutlu günü" açıklamasını yaptı.

Cengiz Ünder, "Kendimi ilk kez bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçımda attığım gol ve bu karşılaşma... Tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde de aynı başarıyı elde edip finale çıkarız. 10 yaşından bu yana Messi'nin videolarını izleyerek büyüdüm. Onunla karşılıklı oynamak tarif edilemez bir duygu. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Ajanslar