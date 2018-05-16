Messi'den Neymar'ın Madrid'e gidişine yorum!

Messi, Neymar'ın Real Madrid'e gitmesine karşı. Messi eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek berbat bir şey olur" dedi.

Arjantin Televizyonu TYC Sports'a yaklaşan Dünya Kupası için açıklamalar yapan Lionel Messi, Neymar'ın Real Madrid'e gideceği haberlerine duyarsız kalmadı.

BARCELONA İÇİN YIKIM OLUR

Arjantinli yıldız, ismi Real Madrid'le anılan eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur. Burada Şampiyonlar Ligi, La Liga vs... gibi önemli şampiyonluklar kazandı. Taraftarlar onu çok seviyor ve eğer böyle bir seçim olursa çok büyük bir yıkım olur" dedi. Bu transferin Real Madrid'i daha iyi hale getireceğini vurgulayan Messi, "Bunu onunla konuşmuştuk" ifadelekini kullandı.

Adı sık sık Cristiano Ronaldo ile kıyaslanan Messi, futbol tarihinin en iyisi olmakla ilgilenmediğini vurgularken; "Ronaldo veya başka birisiyle yarışmıyorum. Çünkü tarihin en iyisi olmak için değil, her yıl gelişip daha fazla kazanmak için oynuyorum. Beni asıl ilgilendiren Real Madrid'in tekrar Şampiyonlar Ligi finalinde olması. Her yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ligde de şampiyon olmak istiyorum. Tek istediğim bu." açıklamalarını yaptı.

2018 Dünya Kupası Finalleri için de açıklamalar yapan Messi, "Rusya'da ilk hedefimiz şampiyon olmak. Ancak Arjantin için iyi bir turnuvanın geçtiğinden bahsetmek için ilk dörtte olmaya ihtiyacımız var. Tarihimiz bizim en azından orada olmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar