Meskun mahal eğitimi nedir?

Polis okulu öğrencileri dahil bir çok kişi meskun mahal eğitimlerinin ne olduğunu merak ediyor. Biz de sizler için meskun mahal nedir, nasıl bir eğitim verilmektedir gibi sorulara tüm detaylarıyla bu haberde cevap verdik.

Meskun mahal nedir?

Meskun mahal: Yerleşim merkezi (yeri). Üzerinde insanların oturduğu, yapıların bulunduğu arazilere meskun adı verilir. Yerleşilmiş arazileri tanımlamak için meskun mahal olarak kullanımı da yaygındır. İnsanların sürekli veya geçici şekilde yaşadığı; il, ilçe, kasaba, köy ve mezra gibi yerleşim birimlerinde su, elektrik, yol, atık yönetimi, enerji ve kanalizasyon gibi ortak kamu hizmetlerinden yaralandıkları yaşam alanlarına meskun mahal adı verilir. Yönetmelikte bu yaşam alanlarının bitişini takiben, 500 metre mesafe içerisindeki alanlar da meskun mahal tanımı içerisinde yer alır.

Kanunlarda meskun mahal ne demek?

İnsanların yaşadığı yerleşim birimi anlamına gelen meskun mahallere ilişkin hukuki düzenlemeler, tanım itibariyle geniş bir alanı kapsar. Bu nedenle tek başına meskun sahaların kullanımı ve tabi olduğu sınırlamalar konusunda esas teşkil edecek bir kanun metni bulunmaz. Kanunlarda, meskun sahalar olarak ifade edilen yerleşim birimleri ve bu yerleşim birimlerinin kullanımına ilişkin sınırlamalar, konu olduğu kanunlar çerçevesince değerlendirilmiştir.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, Belediyeler Kanunu, Çevre Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinde meskun sahalar kavramı yer alır.

Meskun Mahal Eğitimi Nedir?

Meskun mahal polis okulunda ve askeri okullarda verilen ve mesken içinde operasyonel gücü artırmak için yapılmış olan mesken eğitimidir. Daha açacak olursak eğer meskun meskenden gelen kök ile bina yerleşimin olduğu bölge demektir. Bu yüzden polis ce askeri öğrenciler veya meslekte çalışan asker ve polislerin almış olduğu yetenek kazandıran eğitimin adıdır. Polislere meskun mahal eğitimini polis özel harekat vermektedir. Askeri okullarında ise komando subaylar veya astsubaylar vermektedir. Bunu ise komando okuluna gidenler zaten aldığı için onlara verilmemektedir.

Meskun mahal eğitimin ne olduğunu Polis okulunda bulunan öğrenciler dahi merak etmektedir. Bu eğitim sonradan polis öğrencilerine verilmeye başlandı. Operasyonel yeteneği artırmak ve kabiliyeti artırmayı amaçlayan bu eğitim süresi yaklaşık 10-15 gün arası değişiyor. Polis okullarında bu eğitimi 10 gün veriyorlar. Bu eğitim de gerçekten teknik ve silah kullanma becerisini artırıyor. Bu da gerçekten polisin kabiliyet ve hünerlerinin iyi olmasına neden oluyor.

Meskun Mahal Eğitimde Neler Öğretiliyor?

Silah kullanmayı sıfırdan öğretiyorlar

Silah kullanma yetisi ve hızlı kur at

Bina girişini ve baskınları öğretiyorlar

Sutre arkası ve sutre yanı atış kabiliyeti

Sokak ve meskun içerisinde operasyonel kabiliyet

Grup halinde ve arkadaşlarla birlikte hareket

Silaha daha duyarlı bir vücut

Esnek ve güçlü vücut

Silaha yatkınlık

Engelden silah sıkma

Yatarak silah sıkma

Yürüyerek silah sıkma

Arkadaşlarla yürüyerek sıkma

Sola ve sağa dönerek silah sıkma

Otomatik silah kullanma (keleş,MP5)

Uzun namlu ile operasyon

Bu eğitim sonunda gerçekten okul boyunca öğrendiklerinizi tekrardan öğrenecek, sıfırdan size kabiliyet kazandıracaklar. Uzun namlu ve otomatik silah kullanma da yapılacaktır.

Meskun mahalde ateş etmenin cezası nedir?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre insanların toplu olarak yaşadığı meskun mahallerde ateş etmek yasaklanmıştır. Kanuna aykırı eylemlerde bulunan kişiler Türk Ceza Kanunun Kabahatler başlıklı maddeleri uyarınca cezalandırılmaktadırlar.

Mekun mahal operasyonu nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor. Jandarma ve polis özel harekat timlerinin harekat kapsamında, Afrin bölgesinde 'meskun mahal' operasyonlarına katılacağı belirtildi.TSK tarafından 20 Ocak'ta, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, sınır bölgesine sevkiyat sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında, sınır bölgesine Türkiye'nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timleri sevk ediliyor. Bölgeye gönderilen timler, harekat kapsamında, Afrin bölgesinde 'meskun mahal' operasyonlarına katılacak.

Cinderes ve Raco bölgesi için meskun mahal operasyonu

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen Afrin'in Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 32'nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köyde harekât kapsamında teröristlerden temizlendi. Önümüzdeki günlerde ise Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi yeni bir hazırlık yapıldığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timlerinin Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek 'meskun mahal' operasyonlara katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek hazır şekilde bekletileceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanshaber